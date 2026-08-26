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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 10:48

Universidades comunitárias destacam papel no desenvolvimento econômico e social do RS

Rafael Frederico Henn, presidente do Comung, destaca que entidade atua na defesa e no fortalecimento do modelo comunitário

Rafael Frederico Henn, presidente do Comung, destaca que entidade atua na defesa e no fortalecimento do modelo comunitário

Andrieli Siqueira/Universidade Feevale/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O impacto das universidades comunitárias no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul foi destacado nas comemorações de 30 anos do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung). O reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e presidente do Comung, Rafael Frederico Henn, disse que, além da forte presença nas diferentes regiões do Estado, as instituições desenvolvem atividades que ultrapassam a formação acadêmica, com atuação em áreas como pesquisa, inovação tecnológica, saúde e atendimento às comunidades.

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