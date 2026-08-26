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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:50

Aleitamento materno desafia conciliar amamentação e trabalho

OMS recomenda que bebês sejam amamentados nos primeiros 6 meses

OMS recomenda que bebês sejam amamentados nos primeiros 6 meses

CRISTINE ROCHOL/PMPA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Apoiado no mês de conscientização e incentivo ao aleitamento materno, o Agosto Dourado, é percebida a dificuldade que diversas mulheres apresentam ao terem que conciliar a amamentação junto ao trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado que as crianças sejam amamentadas exclusivamente nos primeiros seis meses de vida, mantendo a amamentação junto à introdução alimentar até os dois anos de idade ou mais.

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