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CapaGeralClima

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:08

Frente semi-estacionária traz chuva intensa e risco de tempo severo ao RS a partir de quinta-feira

A orientação é acompanhar os avisos e alertas da Defesa Civil e manter-se informado sobre as condições meteorológicas

A orientação é acompanhar os avisos e alertas da Defesa Civil e manter-se informado sobre as condições meteorológicas

Patrícia Comunello/Especial/JC
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JC
JC
Uma frente semi-estacionária deve atuar sobre o Rio Grande do Sul entre quinta-feira (27) e segunda-feira (31), com potencial para provocar chuvas intensas, acumulados elevados e ocorrências de tempo severo.

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