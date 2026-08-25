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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:47

Campus Serra da Ufrgs fica para março de 2027

Prédio está localizado no bairro São Pelegrino, região central de Caxias do Sul

Prédio está localizado no bairro São Pelegrino, região central de Caxias do Sul

Google Maps/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com a última previsão para começo das aulas no Campus Serra sendo setembro deste ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) voltou atrás no plano, e definiu nova expectativa para março de 2027. Com o prédio já escolhido pela instituição - o Edifício Sofia, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, -, ainda faltam algumas questões burocráticas para obter a edificação, que, no entanto, ainda não é posse da Universidade. O valor de investimento para o campus é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões para aquisição e construção da sede e outros R$ 10 milhões para equipamentos.

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