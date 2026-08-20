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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 19:34

Com apoio da tecnologia, China usa amplia cenário global no setor da saúde

O país asiático é lider em inovações de saúde, impactando tecnologia global, diz especialista

O país asiático é lider em inovações de saúde, impactando tecnologia global, diz especialista

Clóvis Prates/HCPA/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Como uma das maiores potências mundiais, um dos principais focos econômicos da China são as tecnologias e inovações, com isso, abordando também a área da saúde. Transformações tecnológicas, econômicas e geopolíticas que são protagonizadas pelos asiáticos estão impactando a inovação, Inteligência Artificial e o futuro do setor em todos os lugares do mundo.

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