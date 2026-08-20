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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:02

STJ mantém sanções a cursos de medicina com baixo desempenho no Enamed

Com decisão, 107 cursos de medicina no País seguem com suspensão da oferta de vagas no Fies e no Prouni

Com decisão, 107 cursos de medicina no País seguem com suspensão da oferta de vagas no Fies e no Prouni

Agência Brasil
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Agências
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu liminarmente a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e restabeleceu as medidas cautelares impostas pelo Ministério da Educação (MEC), em março deste ano, a 107 instituições de ensino superior com baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2025.

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