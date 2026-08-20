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CapaGeralSaúde

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:52

'Próxima fronteira será desenvolvimento de vacinas do câncer', diz pesquisadora de Oxford

Doutora Isabela Pedroza-Pacheco destaca que o debate agora é como fazer a vacina funcionar

Doutora Isabela Pedroza-Pacheco destaca que o debate agora é como fazer a vacina funcionar

Leonardo Lenskij/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
"Acreditamos muito fortemente que a próxima fronteira será o desenvolvimento de vacinas contra o câncer", diz a doutora Isabela Pedroza-Pacheco, pesquisadora do Centre for Immuno-Oncology (CIO) da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O tema foi abordado em evento promovido pelo Hospital Moinhos de Vento nesta quinta-feira (20), em sua sede, celebrando os dez anos do Centro de Oncologia Lydia Wong Ling. Ao seu lado, Isabela contou com a presença da doutora Carol Leung, também pesquisadora do CIO.

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