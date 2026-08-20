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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:35

Juízas recebem menos que homens em 86% dos tribunais de Justiça, aponta pesquisa

Diferença de pagamentos é um sinal de que também há desigualdade na distribuição de poder dentro dos tribunais

Diferença de pagamentos é um sinal de que também há desigualdade na distribuição de poder dentro dos tribunais

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
Juízas e desembargadoras recebem menos que seus colegas homens em 86% dos tribunais de Justiça do País, segundo pesquisa da organização Justa. A diferença aparece mesmo quando comparados magistrados que ocupam o mesmo cargo.
Ao longo de dois anos, 14 pagamentos mensais superiores a R$ 1 milhão foram registrados nos tribunais analisados, e todos foram feitos a homens.
A maior diferença da média da remuneração foi encontrada entre desembargadores de Rondônia: os homens recebem, em média, R$ 56,8 mil a mais por ano.

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