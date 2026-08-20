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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 12:04

Primavera será marcada pela ocorrência de chuvas intensas e acima da média no RS

Chuvas em algumas regiões do território gaúcho poderão atingir os 400 mm

Chuvas em algumas regiões do território gaúcho poderão atingir os 400 mm

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O Rio Grande do Sul terá chuvas intensas e acima da média durante a primavera, principalmente no mês de outubro, impulsionadas pela forte influência do fenômeno El Niño, segundo o meteorologista Flávio Varone, coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) - órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

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