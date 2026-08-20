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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 09:05

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 50 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20)

Apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20)

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (20) prêmio estimado em R$ 50 milhões. As seis dezenas do concurso 3.047 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
 
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
 
No último concurso, foram sorteados os números  16 23 24 33 36 52  e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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