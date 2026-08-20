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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:57

Letreiro do Tudo Fácil da Zona Sul de Porto Alegre é removido, mas unidade não fechará

Letreiro da loja da avenida Wenceslau Escobar foi removido nesta quarta-feira

Letreiro da loja da avenida Wenceslau Escobar foi removido nesta quarta-feira

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Moradores do bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, têm se questionado, há alguns dias, o que está acontecendo na unidade do Tudo Fácil da avenida Wenceslau Escobar. O ambiente foi esvaziado e, nesta quarta-feira (20), uma equipe removia o letreiro

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