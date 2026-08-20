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CapaGeralSaúde

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 08:52

Dia D de Multivacinação terá passe livre nos ônibus de Porto Alegre

Campanha de Multivacinação segue até o dia 1° de setembro em todo País

Campanha de Multivacinação segue até o dia 1° de setembro em todo País

CRISTINE ROCHOL/PMPA/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com a proposta de facilitar o acesso da população aos 132 postos de saúde de Porto Alegre, o Dia D de Multivacinação terá passe livre nos ônibus no sábado, dia 22. A imunização em todas as unidades de saúde poderá ser realizada das 9h às 18h. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde com a campanha de imunização é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estarão disponíveis as vacinas que compõem o calendário oficial infantil e da adolescência, além das que protegem contra gripe e Covid-19. A campanha de multivacinação segue até o dia 1° de setembro.

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