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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:23

Bancários organizam paralisação nacional nesta quinta-feira

Entre as reinvidicações da classe estão o aumento salarial acima da inflação e a melhoria nos valores dos vales de transporte e refeição

Entre as reinvidicações da classe estão o aumento salarial acima da inflação e a melhoria nos valores dos vales de transporte e refeição

Alisson Moura/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Na próxima quinta-feira (20), bancários de todo o país irão realizar uma paralisação nacional de 24 horas. A mobilização ocorre em resposta ao andamento da Campanha Nacional Unificada de 2026, após a rejeição massiva da categoria à proposta inicial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), que previa o congelamento do piso salarial e a ausência de índices de reajuste econômico.

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