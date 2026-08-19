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CapaGeralDesenvolvimento

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:07

Governo quer elevar para 70% produção nacional de medicamentos até 2033, diz Alckmin

"Saúde é o segundo déficit da balança comercial brasileira", afirmou Alckmin

"Saúde é o segundo déficit da balança comercial brasileira", afirmou Alckmin

FRED TANNEAU/AFP/JC
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Agências
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a meta do governo é desenvolver a indústria nacional farmacêutica para que 70% das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em medicamentos e insumos farmacêuticos (IFAs) sejam produzidos nacionalmente até 2033.
"Saúde é o segundo déficit da balança comercial brasileira. O primeiro é T.I. Nós produzimos pouco e importávamos muito numa área estratégica. Veja a Covid, faltavam respiradores. Foi feito um esforço para aumentar a produção nacional, estamos chegando em 50% de produção nacional, a meta é chegar a 70% até 2033", afirmou Alckmin.
O vice-presidente, que concorre à reeleição com Lula, afirmou que o Brasil bateu recorde de exportação mesmo com o tarifaço, com US$ 349 bilhões exportados. A pauta da soberania nacional e da defesa contra o tarifaço faz parte da plataforma de campanha do presidente.

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