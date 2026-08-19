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CapaGeralSaúde

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 08:13

Por conta da tecnologia, intervalo entre marcos históricos na medicina passou de 130 anos para 1 ano

Inovações tecnológicas impulsionam avanços na medicina

Inovações tecnológicas impulsionam avanços na medicina

João Mattos/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
A tecnologia não substitui a medicina, ela amplia a capacidade dos cuidados médicos e diagnósticos. Esse é o pensamento de especialistas da área, que acreditam que as Inteligências Artificiais vieram para somar com o segmento. Na avaliação de Tiago Abreu, CIO do Hospital Moinhos de Vento, a medicina parou de evoluir no tempo da medicina, e passou a evoluir no tempo da tecnologia.

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