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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 21:13

Inteligencia Artificial pode ser apoio para diagnósticos médicos

Uso da IA em diagnósticos pode liberar tempo para assistência médica

Uso da IA em diagnósticos pode liberar tempo para assistência médica

João Mattos/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com o passar dos anos, cada vez mais se percebe que a Inteligência Artificial (IA) já está instalada em praticamente todos os segmentos possíveis e, na medicina não seria diferente, reinventando uma série de procedimentos e ajudando milhares de pessoas a sobreviver. Especialistas acreditam que o paciente mudou, no entanto, o modelo de uso do serviço segue o mesmo.

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