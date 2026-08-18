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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:36

Tecnologia pode auxiliar diante do crescimento populacional e patologias crônicas

Especialista enxerga potencial em repositório de dados e IA para revolucionar a saúde

Especialista enxerga potencial em repositório de dados e IA para revolucionar a saúde

João Mattos/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com o tempo, já se percebe a presença da tecnologia em grande parte dos segmentos, na medicina não seria diferente, reinventando uma série de procedimentos, ajudando milhares de pessoas a sobreviver. Apoiado em um Data Lake (repositório de dados), especialistas acreditam que é possível auxiliar o crescimento populacional juntamente à crescente das patologias crônicas.

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