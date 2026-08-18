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CapaGeralEducação

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:51

MEC lança diretrizes para ensino de arte na educação básica

Aulas devem ser organizadas entre artes visuais, dança, música e teatro

Aulas devem ser organizadas entre artes visuais, dança, música e teatro

Agência Brasil
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Agências
A rede escolar de educação básica tem agora diretrizes para ensino de arte na educação básica brasileira. Nesta terça-feira (18), foi publicada no Diário Oficial da União a norma que trata a arte como campo de conhecimento. O material foi produzido e aprovado, em março de 2026, pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) e complementa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

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