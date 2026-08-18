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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:28

Drauzio Varella e Margareth Dalcolmo fazem alerta sobre longevidade, vacinas e desinformação em Porto Alegre

O trabalho moderno é baseado em metas e isso gera quadros de ansiedade, destacou Drauzio Varella

O trabalho moderno é baseado em metas e isso gera quadros de ansiedade, destacou Drauzio Varella

CARLOS MACEDO/DIVULGAÇÃO/JC
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Luciane Medeiros
Luciane Medeiros Editora
Dois dos nomes mais influentes e respeitados da saúde pública e da ciência no Brasil estiveram reunidos em Porto Alegre na manhã desta terça-feira (18). O oncologista e comunicador Drauzio Varella e a pesquisadora emérita da Fiocruz Margareth Dalcolmo foram os palestrantes centrais do Congresso + Saúde Sesc e Senac: Educação e Bem-Estar Social, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP no auditório da entidade.

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