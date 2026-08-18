Porto Alegre,

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CapaGeralTrânsito

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 08:30

Vazamento de água deixa trânsito lento na avenida Teresópolis

Problema na tubulação na avenida Teresópolis deixa trânsito congestionado no sentido Zona Sul/Centro

Problema na tubulação na avenida Teresópolis deixa trânsito congestionado no sentido Zona Sul/Centro

Osni Machado/Especial/JC
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JC
JC
Um vazamento de água bloqueia um trecho da avenida Teresópolis e provoca uma lentidão e um congestionamento de veículos na Zona Sul de Porto Alegre nesta terça-feira (18). O problema teve início durante a madrugada e interrompe totalmente a pista no sentido Sul-Norte da via.

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