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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:18

Ciclone extratropical pode provocar rajadas de até 100 km/h no Rio Grande do Sul

Fenômeno deve ocorrer entre madrugada de quinta e noite de sexta-feira

Fenômeno deve ocorrer entre madrugada de quinta e noite de sexta-feira

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Jornal do Comércio
Um ciclone extratropical deve se formar na região Sul do Brasil a partir de quinta-feira (20) com previsão de tempestades, chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Segundo a Meteored, o sistema começa a se organizar entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta, entre a Argentina e o Paraguai, e terá efeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

O maior risco inicial está no Rio Grande do Sul. No oeste, nas Missões e na região central, há potencial elevado para chuvas intensas e tempestades severas. Até o fim da manhã de quinta-feira, o risco avança para a Campanha, o sul, o sudeste e a região de Porto Alegre.

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