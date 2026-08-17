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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:03

Discord suspende transmissões ao vivo no Brasil após decisão de agência

Plataforma afirma que outros recursos que não envolvem compartilhamento de vídeo seguem ativos

Plataforma afirma que outros recursos que não envolvem compartilhamento de vídeo seguem ativos

Discord/Reprodução/JC
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Agências
O Discord afirmou nesta segunda-feira (17) que suspendeu os recursos de compartilhamento de tela e vídeo da plataforma no Brasil. A medida ocorreu após determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) que, na semana passada, determinou a suspensão das transmissões ao vivo até que a plataforma comprove a adoção de medidas para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital.

Em carta divulgada em seu site, o Discord afirmou que "esta é uma situação séria" e menciona o suicídio da adolescente de 13 anos, que se matou após ser alvo de incitação à violência por um rede de ódio que se articulou na internet.

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