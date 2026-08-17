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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:18

Defesa Civil alerta para risco de temporais e cheias no Rio Grande do Sul

Atenção para temporais isolados com rajadas de vento, chuva forte e queda de granizo isolado

Atenção para temporais isolados com rajadas de vento, chuva forte e queda de granizo isolado

Patrícia Comunello/Especial/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Defesa Civil Estadual atualizou nesta segunda-feira (17) as condições meteorológicas e hidrológicas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, com alerta para tempestades, chuva intensa e volumosa, rajadas de vento que podem superar 90 km/h e queda de granizo, principalmente nas regiões Oeste, Campanha, Costa Doce e Sul do Estado.

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