Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralRedes Sociais

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 17:24

Discord pede à ANPD revogação de suspensão de transmissões ao vivo

ECA Digital ampliou regras de proteção de crianças e adolescentes na internet e atribuiu novas competências à ANPD

ECA Digital ampliou regras de proteção de crianças e adolescentes na internet e atribuiu novas competências à ANPD

Reprodução internet/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
 O Discord afirmou à ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) que não consegue cumprir, em três dias úteis, a determinação que suspendeu transmissões ao vivo e outros recursos de vídeo da plataforma no Brasil. Em pedido de reconsideração protocolado na sexta-feira (14), a empresa pede a revogação da medida e também questiona a competência do órgão para impor a suspensão.

Notícias relacionadas