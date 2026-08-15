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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 12:25

Obras de montagem do Acampamento Farroupilha avançam neste sábado

Intensa movimentação no Parque Harmonia com piquetes construídos e trabalhadores mobilizados para deixar tudo pronto para o início da programação.

Intensa movimentação no Parque Harmonia com piquetes construídos e trabalhadores mobilizados para deixar tudo pronto para o início da programação.

OSNI MACHADO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A montagem do Acampamento Farroupilha 2026 avança no Parque Harmonia, em Porto Alegre, com a instalação das estruturas dos 236 piquetes previstos para a 44ª edição do evento. Iniciados no dia 8 de agosto, os trabalhos entram neste sábado (15) em uma nova etapa, com a montagem dos 86 espaços restantes. A programação começa em 29 de agosto e segue até 20 de setembro, tendo como tema “Herança Jesuítica e Guaraní no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”.

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