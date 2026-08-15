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CapaGeralClima

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 09:42

Chuva intensa e granizo podem ocorrer em pontos do RS neste domingo

A Defesa Civil emitiu alerta, destacando que há risco de alagamentos pontuais e elevação de arroios

A Defesa Civil emitiu alerta, destacando que há risco de alagamentos pontuais e elevação de arroios

BRENO BAUER/ARQUIVO/JC
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JC
Após uma semana de instabilidade, há alerta para chuva intensa e granizo em pontos do Rio Grande do Sul neste domingo (16). Conforme informações da MetSul Meteorologia, uma frente quente trará chuva, localmente forte, com raios e risco de temporais isolados de vento e principalmente granizo no Oeste, Centro, Sul e Leste do Estado. A Defesa Civil emitiu alerta, destacando que há risco de alagamentos pontuais e elevação de arroios. 

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