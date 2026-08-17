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CapaGeralDireitos Humanos

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:13

Rio Grande do Sul lidera casos de conflitos envolvendo terras indígenas no País

Relatório aponta Rio Grande do Sul entre os cinco estados com mais violência a povos indígenas

Relatório aponta Rio Grande do Sul entre os cinco estados com mais violência a povos indígenas

Tânia Rêgo/Agência Brasil/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez
O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro com o maior número de casos de conflitos por direitos territoriais de áreas indígenas no País em 2025. Os dados constam no novo Relatório da Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), divulgado na quinta-feira (13). O Estado lidera em casos de conflitos com 25 ocorrências registradas no último ano. Os casos citados no relatório envolvem, por exemplo, morosidade na demarcação de terras, intimidações e empreendimentos que impactam diretamente a segurança de terras indígenas.

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