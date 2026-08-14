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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:50

Pão dos Pobres celebra 131 anos com renovação de fachadas históricas e projeto de memorial

Fachadas internas restauradas da Fundação Pão dos Pobres

Fachadas internas restauradas da Fundação Pão dos Pobres

Lucas Volpatto/Divulgação/JC
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A Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio celebrou, nesta sexta-feira (14), seus 131 anos de atuação. Para comemorar a data, a organização realizou um evento de entrega da restauração das fachadas da sede histórica, que foram afetadas pela enchente de 2024. 

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