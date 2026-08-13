Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:06

NOAA prevê possibilidade de 95% de El Niño muito forte no fim de 2026

Agência avalia que fenômeno deve se itensificar até o final do ano e persistir até o início do outono de 2027

Agência avalia que fenômeno deve se itensificar até o final do ano e persistir até o início do outono de 2027

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A probabilidade de um El Niño considerado "muito forte" nos últimos meses de 2026 chega a 95%, informou nesta quinta-feira (13) a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês). No boletim anterior, divulgado em 9 de julho, a agência do governo americano estimava essa possibilidade em 81%.

Notícias relacionadas