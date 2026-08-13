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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:23

Casos de sarampo em São Paulo acendem alerta no RS

Infectologista destaca vacina como chave contra o sarampo

Infectologista destaca vacina como chave contra o sarampo

Anelise Breier/Divulgação SMS/PMPA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Eliminado do Brasil em 2016 e ressurgindo em 2019, o sarampo voltou a ser um problema no País. A crise atual é no estado de São Paulo, onde, até o momento, 23 casos foram diagnosticados. Especialistas não descartam a hipótese de que, por conta da sua alta transmissibilidade, e da baixa cobertura vacinal, a doença chegue ao Rio Grande do Sul. Apesar de algumas suspeitas, o Estado não teve nenhum caso confirmado neste ano. Em 2025, houve apenas um paciente confirmado importado, em Porto Alegre. Assim como em 2024, com a ocorrência em Rio Grande.

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