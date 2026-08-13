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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:30

Decreto de Leite cria Museu da Educação para o Futuro, mas início das obras segue sem data certa

O museu ocupará uma área de cerca de 2 mil metros quadrados no andar térreo do Instituto de Educação

O museu ocupará uma área de cerca de 2 mil metros quadrados no andar térreo do Instituto de Educação

ISABELLE RIEGER/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (13) o decreto que cria oficialmente o Museu da Educação para o Futuro (Museeduca), que será instalado no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. Apesar da formalização do equipamento, as obras do museu ainda não começaram. A previsão mais recente do governo é que a estrutura seja concluída ao longo de 2027.

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