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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:38

Novo tratamento para distrofia muscular de Duchenne é aprovado pela Anvisa

Duvyzat desacelera a perda da capacidade motora em pacientes

Duvyzat desacelera a perda da capacidade motora em pacientes

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quinta-feira (13), um novo medicamento para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. O Duvyzat, cujo princípio ativo é o givinostate, é indicado para crianças com seis anos ou mais.

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