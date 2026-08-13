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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 12:34

Bolha de calor atingirá todas as regiões do Brasil com até 43ºC

Tardes de segunda e terça podem ser muito quentes na Metade Norte gaúcha, incluindo Porto Alegre

Tardes de segunda e terça podem ser muito quentes na Metade Norte gaúcha, incluindo Porto Alegre

Gabrieli Silva/JC
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Agências
A MetSul Meteorologia alerta para a intensificação de uma forte bolha de calor sobre o Centro do Brasil, com temperaturas que vão disparar a partir do final desta semana e devem atingir níveis muito elevados no fim de semana e no começo da próxima semana com marcas de até 40ºC a 42ºC.

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