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CapaGeralClima

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 08:49

Chuva intensa permanece no Rio Grande do Sul com possibilidade de granizo

Instabilidade permanece ao longo da quinta-feira em todas as regiões gaúchas

Instabilidade permanece ao longo da quinta-feira em todas as regiões gaúchas

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A chuva intensa permanece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (13) com a possibilidade de ocorrência de temporais e queda de granizo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Existe risco potencial, conforme o Inmet, de instabilidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

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