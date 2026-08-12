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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 21:38

Câmara aprova cassar CNH de quem usar carro para abandonar animais na rua

Caso o abandono seja de cão ou gato, a punição ainda sobe para 18 meses -ou seja, um ano e meio.

Caso o abandono seja de cão ou gato, a punição ainda sobe para 18 meses -ou seja, um ano e meio.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei que determina a suspensão e a cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de quem usar o carro para abandonar ou ajudar a abandonar animais na rua.

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