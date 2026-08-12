Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:52

Dmae e Fraport definem ações conjuntas de drenagem para o Salgado Filho

Ponto central para a segurança na área do aeroporto é o avanço das obras nos pôlderes 7 e 8, localizados entre os bairros Sarandi e Anchieta

Ponto central para a segurança na área do aeroporto é o avanço das obras nos pôlderes 7 e 8, localizados entre os bairros Sarandi e Anchieta

Fraport Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Representantes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Fraport Brasil reuniram-se na tarde da última terça-feira (11) para coordenar medidas de proteção contra enchentes e melhorias no sistema de drenagem do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O encontro, que ocorreu na sede da autarquia municipal, buscou articular as obras públicas em andamento com a infraestrutura administrada pela concessionária, visando uma atuação complementar e focada a longo prazo.

Notícias relacionadas