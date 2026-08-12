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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:30

Concurso público no RS oferece salários de até R$ 20,8 mil

O salário mais alto é do Laboratório de Metalurgia Física da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS

O salário mais alto é do Laboratório de Metalurgia Física da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS

Freepik/Reprodução/JC
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Diversos municípios do Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas para concursos públicos, com oportunidades para vagas efetivas e formação de cadastro de reserva (CR).  O salário mais alto é do Laboratório de Metalurgia Física (LAMEF), unidade do Departamento de Metalurgia da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com organização da Fundação de Apoio à UFRGS (FAURGS), a remuneração máxima é de R$ 20.805,60 para cargos de Engenheiro Sênior I de Poços.

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