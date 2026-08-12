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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 14:06

Impacto Vento Norte vence licitação para gerir Usina do Gasômetro

O novo modelo de gestão visa preservar o caráter cultural do prédio histórico, que contará com cinema, teatro, salas de exposição e dança, entre outras atrações

O novo modelo de gestão visa preservar o caráter cultural do prédio histórico, que contará com cinema, teatro, salas de exposição e dança, entre outras atrações

Gabrieli Silva/JC
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A Prefeitura Municipal de Porto Alegre homologou o resultado da licitação para a gestão da Usina do Gasômetro nos próximos 20 anos, confirmando a empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas como vencedora do certame. A partir da oficialização do resultado, a empresa será convocada para a assinatura do contrato de parceria público-privada (PPP), prevista para ocorrer em até 60 dias.

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