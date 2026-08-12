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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:34

Mercado Público deve avançar em licitação para novos comércios e pintura interna

Mercado Público de Porto Alegre

Mercado Público de Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/ Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Mercado Público de Porto Alegre passa por um processo contínuo de requalificação para recuperar, ao menos em parte, o movimento anterior às enchentes e reforçar sua posição como o coração da capital dos gaúchos. Para o segundo semestre deste ano, as principais metas são abrir o processo de licitação para os oito espaços desocupados e dar início à pintura interna, mas as demandas vão além e exigem diálogo e cooperação entre a associação dos comerciantes e a prefeitura.

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