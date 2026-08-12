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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:40

Universidade gaúcha lança hub de negócios voltado à saúde em Porto Alegre

Atitus lança hub para desenvolver negócios voltados a saúde no Campus Mont’Serrat

Atitus lança hub para desenvolver negócios voltados a saúde no Campus Mont’Serrat

Atitus/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A Atitus, recém reconhecida como universidade pelo Ministério da Educação (MEC), segue um processo de desenvolvimento alinhado com a evolução digital e anuncia a criação de um hub voltado à inovação em saúde em Porto Alegre, no Campus Mont’Serrat. O anúncio foi realizado pelo presidente da organização, Eduardo Capellari, em um evento de reposicionamento da Atitus, nesta terça-feira (11).

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