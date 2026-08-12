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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 10:51

Famílias atingidas pela enchente recebem casas do projeto Seleção do Bem 8

Além das moradias, famílias receberam cestas básicas, material escolar e as crianças brinquedos

Além das moradias, famílias receberam cestas básicas, material escolar e as crianças brinquedos

Seleção do Bem 8/Divulgação/JC
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Um total de 60 casas, 40 em São Leopoldo e 20 em Sapucaia do Sul, foram entregues para famílias que foram atingidas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do projeto Seleção do Bem 8, liderado pelo ex-jogador e capitão da Seleção Brasileira Dunga, em parceria com o Instituto Galo e a Instituição Servas, ambas de Minas Gerais.

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