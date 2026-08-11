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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 21:36

Novas regras de doação de sangue reduzem espera para quem fez tatuagem

Entre as alterações mais significativas está o prazo para quem fez tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva

Entre as alterações mais significativas está o prazo para quem fez tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva

DANI BARCELLOS/ESPECIAL
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Agências
O Ministério da Saúde atualizou as regras que definem quem pode doar sangue no Brasil. A Portaria GM/MS nº 11.685 muda os critérios de aptidão usados pelos hemocentros do país, com reduções de prazo para doadores que fizeram tatuagem, tiveram câncer ou passaram por outras condições de saúde. As mudanças entram em vigor em 30 de setembro, 90 dias após a publicação da norma.

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