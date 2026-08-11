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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:00

Prefeitura abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores

As inscrições ficarão abertas até as 17h do dia 20 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet

As inscrições ficarão abertas até as 17h do dia 20 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet

Freepik/Reprodução/JC
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A Prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores e formação de cadastro reserva.

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