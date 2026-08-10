Evento na PUCRS celebra formatura de 800 jovens no Programa Miniempresa

Ana Gonzalez
Mais de 800 jovens participaram da formatura do Programa Miniempresa, promovido pela Junior Achievement RS, nesta segunda-feira (10). A cerimônia aconteceu no Centro de Eventos da PUCRS e reuniu cerca de duas mil pessoas entre alunos, voluntários, familiares e parceiros da organização.
O projeto é implementado em escolas e busca levar conhecimentos de empreendedorismo, educação financeira e mercado de trabalho a adolescentes e jovens aprendizes. Ao longo de treze semanas, os voluntários capacitaram os jovens participantes para a gestão completa de uma miniempresa, acompanhando todos os passos de criação e desenvolvimento de um produto.
Para o gerente de operações da Junior Achievement RS, Marcelo Bassani, o programa impulsiona o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o futuro dos participantes. “Por meio das miniempresas, os jovens têm uma oportunidade muito rica de desenvolver habilidades super importantes, como trabalho em equipe, liderança, comunicação e empatia”, exemplifica.
Neste primeiro semestre do ano, o programa atingiu recorde de participantes, com 2.217 jovens e 335 voluntários em 29 municípios do Estado. Os números resultaram na criação de 113 miniempresas em 100 instituições de ensino públicas e privadas no Rio Grande do Sul, gerando mais de R$ 460 mil em faturamento. O valor correspondente aos impostos e encargos, que soma mais de R$ 130 mil, foi doado pelos alunos a entidades filantrópicas gaúchas.
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