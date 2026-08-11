Porto Alegre,

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CapaGeralMobilidade Urbana

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:22

Motofaixa é aprovada pela classe e registra contenção de acidentes

Moto faixa é elogiada por motoqueiros na avenida Assis Brasil

Moto faixa é elogiada por motoqueiros na avenida Assis Brasil

FABIOLA CORREA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Autorizada em 1º de outubro de 2025, a implantação do projeto experimental de motofaixa em Porto Alegre já está ativa há mais de dez meses. A sinalização abrange um trecho de aproximadamente quatro quilômetros da avenida Assis Brasil, entre a avenida Joaquim Silveira e a avenida Bernardino Silveira Amorim, no sentido Centro-bairro. Conforme Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na via no sentido contrário de onde há a motofaixa (bairro-Centro), houve um aumento de 30% de sinistros, contendo o número no local da faixa.

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