Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Vestibular UFRGS 2027 encerra-se em 3 de agosto

Os candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição do Concurso Vestibular UFRGS 2027 têm até a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, para encaminhar o pedido. A solicitação ocorre em duas etapas obrigatórias: primeiro, o preenchimento do formulário eletrônico disponível na página do Vestibular; depois, o envio da documentação comprobatória por meio do Portal do Candidato até 4 de agosto. As informações são da assessoria da instituição.
O benefício é destinado a estudantes que atendam aos critérios previstos no Edital Coperse no 11/2026, incluindo escolaridade e renda familiar. Para ter direito à isenção da taxa, fixada em R$ 180,00, o candidato deve ter cursado ou estar concluindo, em 2026, todo o Ensino Médio em escola pública ou em instituição privada com bolsa integral, além de ter renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, equivalente a R$ 2.431,50, considerando-se os meses de maio e junho de 2026.
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