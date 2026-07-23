Justiça determina suspensão imediata do lançamento de efluentes de Xangri-Lá no Rio Tramandaí

A Vara Regional do Meio Ambiente determinou a suspensão imediata de qualquer, em, no Litoral Norte. A decisão, proferida nesta quarta-feira (22) pela, também determinou que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) se abstenha de iniciar ou retomar a operação na Estação de Tratamento de Esgoto II (ETE) até nova determinação judicial.Para justificar a decisão, a magistrada pontuou que a comunicação da Corsan sobre o início do lançamento ocorreu no próprio dia previsto para a operação,. “A informação prestada simultaneamente ao começo da atividade equivale, na prática, à notícia de situação já em curso. Assim, embora tenha ocorrido comunicação formal, não houve a antecedência materialmente útil exigida”, avaliou, conforme nota divulgada pelo Tribunal de Justiça do RS.A juíza explicou que a visita técnica realizada no dia 17 de julho permitiu à Justiça compreender, de forma mais clara, o funcionamento das estações de tratamento, a utilização das bacias de infiltração, as diferenças entre as tecnologias empregadas e as condições do local escolhido para o lançamento. Para a magistrada,antes da conclusão das verificações técnicas pendentes. “A suspensão temporária revela-se reversível e compatível com a própria concepção operacional licenciada, especialmente porque a infraestrutura de reversão integra as condicionantes da licença”, afirmou.A magistrada ainda ressaltou a existência de incertezas técnicas relacionadas aos possíveis efeitos do lançamento contínuo de efluentes sobre a qualidade da água, a. Também apontou dúvidas sobre o monitoramento ambiental previsto, a proximidade entre o ponto de lançamento e a área de captação de água, além da necessidade de avaliar impactos cumulativos de outros lançamentos existentes na região.“A análise do caso deve observar os princípios da prevenção e da precaução, especialmente diante do potencial impacto sobre ecossistema sensível, saúde pública e comunidades que dependem dos recursos naturais atingidos”, assegurou, também por meio de nota. A magistrada detalhou que a autorização concedida pela licença ambiental permite oCom a decisão, ae esclarecer, no prazo de cinco dias, questões como a capacidade atual, individual e total das 17 bacias de infiltração e o prazo operacional necessário para a reversão integral do fluxo. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também deverá prestar informações sobre os fundamentos da licença e o cumprimento das condicionantes em até 10 dias, inclusive apresentar quais documentos e dados técnicos embasaram o licenciamento. Para o caso de descumprimento da ordem de suspensão, foiEm dezembro, a Justiça realizou uma audiência pública para debater o projeto de esgotamento sanitário.