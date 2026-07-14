Ingresso solidário na Arena Nº1 em Porto Alegre arrecada mais de 8 toneladas de alimentos

Enquanto a Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final, uma vitória permaneceu fora das quatro linhas. A parceria entre a Califórnia Filmes, responsável pela Arena Nº1, e o Programa Sesc Mesa Brasil transformou a mobilização dos torcedores porto-alegrenses em solidariedade e resultou na arrecadação de 8.385 quilos de alimentos não perecíveis por meio do ingresso solidário do festival realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre. As informações são da assessoria da entidade.
A Arena Nº1 reuniu milhares de pessoas para acompanhar as partidas da Seleção em telões de alta definição e participar de uma programação com shows de artistas nacionais, gastronomia e espaços de convivência às margens do Guaíba. Para acessar o evento durante os jogos do Brasil, o público contribuiu com a doação de um quilo de alimento não perecível, donativos que foram destinados ao Sesc Mesa Brasil e beneficiaram 10 instituições sociais cadastradas na Grande Porto Alegre. O montante complementou a alimentação de mais de 3 mil pessoas atendidas pelas entidades.
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