Simers anuncia paralisação da Atenção Básica de Porto Alegre e protesto contra redução salarial

Foi realizada na noite de quinta-feira (25), pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com médicos que atuam nas 67 Unidades de Saúde (UBSs) de Porto Alegre, aprovando a paralisação das atividades da categoria na terça-feira (30), a partir das 13h. Além disso, também foi definida a realização de um protesto em frente ao Centro Administrativo, às 17h. As informações são do Simers.
A deliberação em AGE é uma resposta da categoria à redução salarial anunciada pelo Instituto de Apoio à Gestão Pública (IAG), que assumirá a gestão das 67 Unidades de Saúde das regiões Leste e Norte de Porto Alegre. A queda salarial alcança 30% aos médicos e é ainda maior para outras categorias.
O presidente do Sindicato, Marcelo Matias, destacou que o papel do Simers é estar junto dos profissionais, respeitando a sua decisão. “Estamos nessa luta ao lado dos médicos da Atenção Básica. Vamos apoiar a paralisação decidida pela categoria e, em paralelo, atuar em outras frentes”.
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