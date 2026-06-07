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Publicada em 07 de Junho de 2026 às 18:22

Mobilização inédita em Triunfo arrecada quase 10 toneladas de resíduos plásticos

Iniciativa contou com ampla mobilização de escolas da rede pública

Iniciativa contou com ampla mobilização de escolas da rede pública

José Pedro Jobim/Divulgação/JC
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Agências
Berço do polo petroquímico gaúcho, a cidade de Triunfo deu exemplo de mobilização comunitária em prol de temas como reciclagem, educação ambiental e economia circular. Com a adesão de 20 escolas da rede pública de ensino, da comunidade em geral e de diversos pontos do comércio, indústria e serviços do município, uma edição especial do projeto Plastitroque, da Braskem, arrecadou 9.815 quilos de resíduos plásticos. Os resultados da iniciativa, realizada com o apoio da Prefeitura Municipal e da Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO) - responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos - foram apresentados no sábado (6), na Orla dos Plátanos, tradicional ponto histórico de Triunfo.

Promovido desde 2021, o projeto da Braskem já havia mobilizado mais de três mil estudantes da rede pública gaúcha em edições realizadas nos municípios de Porto Alegre, Nova Santa Rita, Montenegro, Rio Grande e Triunfo, contabilizando mais de 20 toneladas de resíduos plásticos que foram destinados corretamente a sete unidades de triagem parceiras.

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