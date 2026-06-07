Mobilização inédita em Triunfo arrecada quase 10 toneladas de resíduos plásticos

Berço do polo petroquímico gaúcho, a cidade de Triunfo deu exemplo de mobilização comunitária em prol de temas como reciclagem, educação ambiental e economia circular. Com a adesão de 20 escolas da rede pública de ensino, da comunidade em geral e de diversos pontos do comércio, indústria e serviços do município, uma edição especial do projeto Plastitroque, da Braskem, arrecadou 9.815 quilos de resíduos plásticos. Os resultados da iniciativa, realizada com o apoio da Prefeitura Municipal e da Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO) - responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos - foram apresentados no sábado (6), na Orla dos Plátanos, tradicional ponto histórico de Triunfo.
Promovido desde 2021, o projeto da Braskem já havia mobilizado mais de três mil estudantes da rede pública gaúcha em edições realizadas nos municípios de Porto Alegre, Nova Santa Rita, Montenegro, Rio Grande e Triunfo, contabilizando mais de 20 toneladas de resíduos plásticos que foram destinados corretamente a sete unidades de triagem parceiras.
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